«جسم غريب» في الممر البحري لتصدير المحاصيل الأوكرانية

لندن (وكالات)

قالت المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة إسميني بالا، إنه جرى نشر قاربين مثلما هو مقرر، أمس، لفحص ممر تصدير المحاصيل الأوكرانية حيث جرى الإبلاغ عن جسم مريب. جاء ذلك في بيان للمتحدثة عبر البريد الإلكتروني اطلعت عليه وكالة بلومبرج للأنباء. وجاء في البيان «جرى تعليق حركة السفن في الممر». وكان مركز التعاون المشترك قد أجاز الفحص لجسم يشبه اللغم في الممر الإنساني البحري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة قد وقعوا على وثيقتين تتعلقان بمشكلة إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، في 22 يوليو الماضي بإسطنبول، فيما يطلق عليها «صفقة الحبوب».