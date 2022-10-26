واشنطن تتعهد برد «حازم» إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

طوكيو (وكالات)

تعهدت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، أمس، برد «لا مثيل له» إذا أجرت كوريا الشمالية سابع اختبار نووي.

وتعتقد واشنطن وحلفاؤها أن كوريا الشمالية يمكن أن تكون على وشك استئناف اختبار القنابل النووية لأول مرة منذ عام 2017.

وقال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون دونج في مؤتمر صحفي في طوكيو: «اتفقنا على أن رداً لا مثيل له سيكون ضرورياً إذا مضت كوريا الشمالية قدماً في إجراء اختبار نووي سابع». وكان تشو يتحدث إلى جانب نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري ونائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان. وقالت شيرمان: «نحث (كوريا الشمالية) على الامتناع عن مزيد من الاستفزازات»، ووصفتها بالأعمال «المتهورة التي تزعزع استقرار المنطقة».

وأضافت: «أي شيء يحدث هنا، مثل تجربة نووية كورية شمالية، له تداعيات على أمن العالم بأسره»، وتجري كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، إذ أطلقت أكثر من 20 صاروخاً باليستياً، حلق أحدها فوق اليابان.

وثار غضب بيونج يانج الأسبوع الماضي من الأنشطة العسكرية لكوريا الجنوبية، مما دفعها لإطلاق مئات من قذائف المدفعية من سواحلها فيما أسمته تحذيراً شديداً لجارتها الجنوبية.