ماكرون وشولتس: فرنسا وألمانيا تخوضان التحديات معاً

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، عن رغبتهما في إعادة إطلاق العلاقات الفرنسية-الألمانية المتعثّرة بعد سلسلة من الخلافات على خلفية الحرب في أوكرانيا والأفق القاتم للنمو في أوروبا.

وأكد المستشار الألماني في تغريدة بعد محادثات في قصر الإليزيه أنّ فرنسا وألمانيا تبقيان «متقاربتين» جداً و«تخوضان التحدّيات معاً».

وقال «كان نقاشاً مهمّاً وجيّداً جداً اليوم حول إمدادات الطاقة الأوروبية وارتفاع الأسعار ومشاريع التسلّح المشتركة».

ورحّب الإليزيه بتبادل «بنّاء جدّاً»، ناقش خلاله الزعيمان «العلاقة الفرنسية الألمانية بروح من العمل الوثيق على المديين المتوسط والبعيد».

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان أنّ الزعيمين يعتزمان «المضي قدما في أجندة مشتركة للسيادة وإعادة التصنيع والحد من انبعاثات الكربون في أوروبا».

واجتمع الزعيمان مدى أكثر من ثلاث ساعات على مأدبة غداء بينها ثلاثون دقيقة لوحدهما. إلّا أنّ الاجتماع لم يفضِ إلى أي بيان مشترك من ماكرون وشولتس اللذين ابتسما أمام عدسات الكاميرات في باحة الإليزيه.

وأكدا مجددًا تمسكهما بمبدأ «التضامن» الأوروبي في مسائل الطاقة وكذلك رغبتهما في «تعزيز الدفاع الأوروبي» و «التعاون بشأن منصات الإطلاق»، وفق الإليزيه.

المصدر: وكالات