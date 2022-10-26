استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل حكومي

قدم وزراء الحكومة الأردنية مساء الأربعاء استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك تمهيدا لتعديل وزاري هو الثالث من نوعه منذ تشكيل الحكومة قبل نحو عامين، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) في خبر مقتضب "وضع الوزراء استقالاتهم بتصرُّف رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت مساء اليوم الأربعاء، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري على الحكومة".

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (53 عاما) في 12 أكتوبر 2020.

ويعود آخر تعديل حكومي إلى الحادي عشر من أكتوبر من العام الماضي وشمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار.