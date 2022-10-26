أميركا تحذر من هجوم «إرهابي» وشيك في جنوب أفريقيا

أفادت السفارة الأميركية في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء بأن الحكومة الأميركية تلقت معلومات بأن إرهابيين قد يقدمون على تنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة وموقعا غير محدد في منطقة ساندتون الكبرى في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا يوم 29 أكتوبر الجاري.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه لم ترد أي معلومات إضافية بشأن توقيت أو أسلوب أو هدف الهجوم المحتمل.

يشار إلى أن جوهانسبرج هي المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا وأن منطقة ساندتون هي مكان مقرات كبرى الشركات في البلاد وأحد أغنى ضواحيها.

المصدر: وكالات