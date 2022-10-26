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أكثر من 70 ألف مدني غادروا منازلهم بخيرسون «في أسبوع»

أرشيفية
26 أكتوبر 2022 17:55

غادر «أكثر من سبعين ألف مدني» منازلهم «في أسبوع» في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا بعدما باشرت السلطات الموالية لروسيا عملية إجلائهم في 19 أكتوبر، وفق ما أعلنت هذه السلطات الأربعاء.

وقال فلاديمير سالدو رئيس إدارة السلطات الروسية: «أنا واثق بأن أكثر من سبعين ألف (شخص) غادروا في أسبوع منذ تنظيم عملية عبور» الضفة اليمنى لنهر دنيبرو نحو الضفة اليسرى البعيدة من الجبهة.

المصدر: وكالات
منطقة خيرسون
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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