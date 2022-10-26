الخميس 27 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بؤرة لـ«كورونا» في أكبر مصنع لآيفون بالعالم

تعبيرية
26 أكتوبر 2022 16:34

أقر أكبر مصنع في العالم لأجهزة آيفون iPhone في الصين الأربعاء بأنه يسجل بؤرة انتشار كوفيد-19، في بلد لا تزال اجراءات صحية مشددة ترغم عشرات ملايين الأشخاص على لزوم الحجر الصحي.
المصنع الواقع في مدينة تشنغتشو (وسط) يوظف حوالى 300 ألف شخص. وأكدت مجموعة Foxconn التي تدير المنشأة أن "العمليات والانتاج مستقران نسبيا" رغم رصد بؤرة الإصابات.
وقال إنه تم رصد "عدد قليل" من الإصابات بدون تحديد عددها.ووصف الشائعات على الانترنت عن وجود عشرات الآلاف من الإصابات بأنها "خاطئة بالكامل".
وأضاف البيان أن "الأثر يمكن السيطرة عليه" مؤكداً أن "توقعات الانتاج لهذا الفصل تبقى بدون تغيير".
الصين هي آخر اقتصاد كبير يطبق سياسة مشددة لمكافحة كوفيد تشمل عمليات إغلاق متكررة وفحوصات للسكان عدة مرات أسبوعيا وفترات حجر طويلة.
سجلت الدولة الاكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، 1241 إصابة جديدة الأربعاء، معظمها بدون عوارض بحسب اللجنة الوطنية للصحة.
لكن تجدد الإصابات محليا دفع بالسلطات الى اتخاذ إجراءات جديدة مثل إغلاق متنزه يونيفرسال ريزورت Universal Resort الترفيهي في بكين الذي أعلن عنه الأربعاء.
واعلن المتنزه على حسابه الرسمي على موقع ويبو الصيني، وهو مثل تويتر في الصين، أنه "أغلق مؤقتًا ... لاحترام متطلبات مكافحة الوباء" ، بدون الإعلان عن موعد لإعادة فتحه.
قدر بنك الاستثمار الياباني نومورا هذا الأسبوع أن أكثر من 200 مليون شخص في الصين يخضعون حاليا لتدابير متفاوتة من الاغلاق.
في مدينة شينينغ (شمال غرب)، حيث يقيم 2,5 مليون شخص، اشتكى السكان الأربعاء على وسائل التواصل الاجتماعي من تدابير الحجر في منازلهم، وأكد بعضهم أن عدد الحالات الرسمية أقل من الواقع، وهو ما لم يتسن لوكالة «فرانس برس» التحقق منه.
وكتب أحد رواد الانترنت على ويبو "شينينغ مثل شنغهاي في أبريل" في إشارة الى الحجر الطويل والقاسي الذي طبق في الربيع في هذه المدينة الكبرى.
لكن الوضع في شنغهاي تحسن منذ ذلك الحين وبدأت السلطات الأربعاء بنشر لقاح يعطى عبر الأنف في هذه المدينة، ما شكل سابقة عالمية.
هذا اللقاح الذي تنتجه شركة CanSino Biologics في تيانجين، تمت المصادقة عليه الشهر الماضي ويستخدم كجرعة معززة للأشخاص المطعمين.
أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية بعض السكان وهم يستنشقون عبر الفم اللقاح وهو رذاذ يتم رشه في الأنف والفم عن طريق بخاخة.

 

 

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
كورونا
الصين
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
السعودية تطلق منصة «حاضرين» لمشاهدة «المونديال»
الرياضي
السعودية تطلق منصة «حاضرين» لمشاهدة «المونديال»
اليوم 11:27
«المحترفين» تنظم محاضرة حول برنامج حماية الطفل
الرياضي
«المحترفين» تنظم محاضرة حول برنامج حماية الطفل
اليوم 11:22
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
الرياضي
مزاد خيري في يوم البولو للسيدات
اليوم 11:15
شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية للدراجات الهوائية على شاطئ الحديريات
الإمارات
فيديو.. شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة مجتمعية رياضية على شاطئ الحديريات
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©