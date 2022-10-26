يعلن عن 25 ألف وظيفة.. مطار "هيثرو" يرفع قيود السفر الشاملة

أعلن مطار "هيثرو" بالعاصمة البريطانية لندن عن خطط إنهاء القيود الشاملة على سعة أعداد الركاب هذا الشهر، واختار بدلا عن هذه ذلك فرض قيود قصيرة عند الحاجة في أيام الذروة خلال عطلة عيد الميلاد.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن "هيثرو"، وهو أكبر مطار في أوروبا، أوضح أن "الآلية المستهدفة الرفيعة" ستسمح لشركات الطيران بتشجيع الطلب خلال الفترات الأقل ازدحاما، وتجنب إلغاء الرحلات الجوية. وذكر مطار "هيثرو"، في بيان اليوم، أنه قدم الخدمة إلى 18 مليون مسافر هذا الصيف، وهو عدد أكبر مما سجله أي مطار آخر في أوروبا.

مع تضاؤل " الطلب المكبوت " الذي أدى انطلاقه إلى ارتفاع معدلات السفر في الصيف ، يتزايد القلق من أن يعيق ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم المرتفع المستهلكين عن الإقبال على الرحلات الجوية خلال موسم عادة ما يكون راكدا بالنسبة لصناعة الطيران الأوروبية.

وأضاف هيثرو إن هذه التأثيرات المعاكسة تعني أنه من غير المرجح أن يعود الطلب إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد19- لعدة سنوات، باستثناء أوقات الذروة. ويرجح "هيثرو" أن تحتاج الشركات العاملة في المطار إلى توظيف وتدريب ما يصل إلى 25 ألف شخص لديهم تصاريح أمنية لتلبية ذروة الطلب، بعد مواجهة نقص كبير في الموظفين خلال الصيف.

قالت شركة تشغيل المطار إنها كونت فريق عمل للمساعدة في شغل الوظائف الشاغرة، وتعمل عن كثب مع الحكومة على مراجعة الخدمة الأرضية لشركات الطيران. بدورها، ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن رؤساء المطار قالوا إنه من المتوقع أن يسافر ما بين 60 إلى 62 مليون شخص عبره خلال العام الحالي. وهو عدد يقل بمقدار الربع عن العدد المسجل عام 2019، الذي سبق العام الذي ضربت فيه جائحة كوفيد19- الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات