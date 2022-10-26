كلمة السيسي بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية
السيسي
26 أكتوبر 2022 14:54
ألقى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كلمة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية – المصرية.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الشعبين المصري والإماراتي دائماً على قلب رجل واحد، والعلاقات بين الدولتين وعلى اختلاف القيادات والحكومات تظل نموذجا لما يجب أن تكون عليه العلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة.
وأوضح في كلمة له، اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، أن التفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هو مما نفخر به في مصر، بداية من المؤسس العظيم للدولة الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والمقولة التاريخية له إبان حرب أكتوبر 1973، بأن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، وكذلك الشيخ خليفة بن زايد وكافة حكام الإمارات.
وأضاف السيسي أنه على مدار تلك العقود لم تتغير قوة العلاقات المصرية الإماراتية بل ازدادت وثوقا، وظل التفاهم والإخاء والتوافق بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بينهما.