ارتفاع حاد لإصابات الكوليرا في هايتي

امرأة تمشي تحت المطر في بورت أو برنس ، هايتي (أ ف ب)
26 أكتوبر 2022 09:43
أعلنت وزارة الصحة في هايتي أن تفشي الكوليرا في هذا البلد يتزايد بسرعة إذ تضاعف عدد الحالات إلى نحو 2000 في غضون أيام مع 41 حالة وفاة على الأقل.
ويأتي التفشي الجديد للمرض، الذي بدأ مطلع أكتوبر، بعد ثلاث سنوات تقريبا على تمكن هذه الدولة الكاريبية الفقيرة، التي ترزح أيضا تحت تفاقم انعدام الأمن، من القضاء على تفش بدأ في 2010 وأودى بأكثر من 10 آلاف شخص.
وكتبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، أولريكا ريتشاردسون، في مدونة نشرت الثلاثاء "حتى أيام قليلة مضت، كانت الزيادة في حالات الكوليرا تدريجية، لكننا حاليا نشهد زيادة حادة بشكل مقلق، لذا أصبح الوضع أكثر صعوبة".
وتابعت "رغم أن الكوليرا يمكن أن تكون قاتلة، إلا أنه يمكن الوقاية منها وعلاج" المصابين بها، مضيفة أن "السرعة عامل أساسي" لاحتواء تفشي المرض.
وأعلنت وزارة الصحة الهايتية أنه بين 19 و23 أكتوبر ارتفع عدد حالات الإصابة المشتبه بها من 964 إلى 1972، فيما ارتفع عدد الوفيات من 33 إلى 41 وفاة.
ورصدت الغالبية العظمى من الحالات في مقاطعة الغرب والعاصمة بور أو برنس خصوصا، والحي الفقير سيتيه سوليه.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنه وفقا لليونيسف، فإن الأطفال دون سن 14 عاما شكلوا حوالي نصف الحالات.
وقالت ريتشاردون إنها زارت العديد من مراكز العلاج من الكوليرا في أكثر أحياء العاصمة تضررا.
وناشدت حكومة هايتي المجتمع الدولي تقديم المساعدة للحد من الأزمة الصحية والأمنية المتفاقمة.