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بايدن يتلقى أحدث لقاح لكورونا.. وينصح
جو بايدن يتلقى لقاحًا محدثًا لكورونا في قاعة في حرم البيت الأبيض في واشنطن
26 أكتوبر 2022 07:17
تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن جرعة من لقاح محدث لكورونا، الثلاثاء، ودعا الأميركيين إلى أن يتلقوا تلك الجرعة التنشيطية قبل موسم العطلات المقبل، خاصة كبار السن.
وقال بايدن قبل وقت قصير من تلقيه الجرعة: "أدعو جميع الأميركيين إلى أن يحصلوا على جرعاتهم بأسرع ما يمكن".
وحث بايدن على تنحية السياسات جانباً، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص ماتوا في الولايات المتحدة بـ"كوفيد 19".
وتلقى 20 مليون شخص، في الولايات المتحدة اللقاح المحدث، وحصل عليه واحد من بين كل 5 من كبار السن، وفق ما ذكره البيت الأبيض.
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المصدر: وكالات
جو بايدن
كورونا
البيت الأبيض
كوفيد 19
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