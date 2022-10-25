الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«النواب» الليبي يطالب المجتمع الدولي باحترام الإرادة الشعبية

البرلمان الليبي
26 أكتوبر 2022 01:25

حسن الورفلي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: التمهيد للانتخابات الليبية يتطلب مصالحة شاملة
المبعوث الأممي يكثف الجهود لدعم الاستقرار في ليبيا

أكد مجلس النواب الليبي، أن تعثر إجراء الانتخابات العامة في ليبيا سببه وجود الميليشيات الخارجة عن القانون في ليبيا، والتدخل الأجنبي وانتشار السلاح، إضافة إلى وجود المرتزقة والقوات الأجنبية، داعياً المجتمع الدولي إلى احترام إرادة الليبيين.
وشدّد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، في بيان مقتضب، على ضرورة طرد القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل الميليشيات، وانضمام أفرادها إلى الجيش والأجهزة الأمنية، مشدداً على أهمية احترام المجتمع الدولي لإرادة الليبيين والقوانين الصادرة عن البرلمان الليبي واحترام سيادة ليبيا كدولة مستقلة.
يأتي ذلك، فيما تجتمع اللجنة العسكرية الليبية «5+5» في مدينة سرت، بحضور المبعوث الأممي الجديد، عبدالله باتيلي. وأكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي لـ«الاتحاد» أن اجتماع «5+5» غداً الخميس، يمثل أساساً لاستكمال الملفات العالقة، وتفعيل النقاط المتوافق عليها خلال الاجتماعات السابقة، لافتا إلى أن أبرز الملفات التي ستناقش هي آلية خروج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، إضافة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وفتح ملف المجموعات المسلحة، والتأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن اللجنة سيكون لها دور كبير في نجاح المسار الأمني، حال نجح التنسيق والتناغم فيما بينهم. من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مضي المجلس قدماً في العمل بشكل جاد، في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف الليبية لإنجاح الاستحقاق الوطني المهم، المتمثل في الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لعبور الأزمة السياسية الراهنة، مؤكداً على حق كل المترشحين في المطالبة بإجراء الانتخابات، وأبدى استعداده لدعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وأعضاء تجمع «هدفنا ليبيا والانتخابات والتنمية المستدامة»، بمشاركة عدد من المرشحين للانتخابات البرلمانية من مختلف المدن والمناطق الليبية.
وعبر أعضاء التجمع الذي يضم عدداً من الأكاديميين والنخب السياسية، عن دعمهم الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي، في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء ليبيا والحفاظ على المسار السياسي السلمي، واستقرار البلاد، مقدرين جهوده المبذولة في ملفي المصالحة الوطنية، ودعم الإدارة المحلية.

مجلس النواب الليبي
البرلمان الليبي
الأزمة الليبية
ليبيا
الحكومة الليبية
الجيش الليبي
الانتخابات الليبية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
الرياضي
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
اليوم 19:30
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
الرياضي
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
اليوم 19:30
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
الاقتصادي
الخطوط السعودية تشتري 100 طائرة كهربائية
اليوم 19:28
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
الاقتصادي
مخزونات النفط الأمريكية عند أعلى مستوى منذ يوليو 2021
اليوم 19:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©