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«ملتقى البحرين».. جسر للحوار

«ملتقى البحرين».. جسر للحوار
26 أكتوبر 2022 01:24

المنامة (بنا)

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أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين، أن مبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعوة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، لزيارة مملكة البحرين مطلع الشهر المقبل، والمشاركة في «ملتقى البحرين للحوار»، تأتي في سياق حرص المملكة على مد جسور الحوار بين قادة الأديان والمذاهب ورموز الفكر والثقافة. 
ورحّب المجلس بإقامة هذا الملتقى العالمي الكبير، تحت شعار «حوار الشرق والغرب من أجل الإنسانية»، على أرض مملكة البحرين بتنظيمٍ من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومجلس حكماء المسلمين، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وبمشاركة عشرات الوفود والمشاركين من داخل البلاد وخارجها. وأشاد بالتعاون الدائم مـع الأزهـر الشـريف والكنيسة الكاثوليكيـة ومجلس حكماء المسلمين وعدد من المؤسسات الدولية المعنية بالحوار والتعايش الإنساني والتسامح.

البحرين
شيخ الأزهر
البابا فرنسيس
حمد بن عيسى
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