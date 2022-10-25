انطلاق محادثات سلام بين الحكومة الإثيوبية و«التيغراي»

جوهانسبرغ (وكالات)

بدأ وفدا جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الإثيوبية محادثات سلام في عاصمة جنوب إفريقيا، بريتوريا، أمس، من أجل «إيجاد حل سلمي ودائم» لوقف «النزاع المدمر» المستمر منذ عامين في البلاد، على ما أعلنت رئاسة جنوب إفريقيا. وقال فانسان ماغوينيا، المتحدث باسم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في مؤتمر صحافي أمس: «محادثات السلام التي تم تنظيمها لإيجاد حل سلمي ودائم للنزاع المدمر في منطقة تيغراي بدأت اليوم وستنتهي في 30 أكتوبر».

وأضاف أن جنوب إفريقيا تأمل أن «تجري المحادثات بشكل بناء، وتؤدي إلى نتائج إيجابية تحمل السلام». وتجري هذه المحادثات برعاية الاتحاد الإفريقي.

وهذه المحادثات هي أول حوار علني بين الجانبين، ويضم فريق الوساطة الإفريقي الممثل الأعلى للاتحاد الإفريقي الخاص بالقرن الإفريقي والرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والنائبة السابقة لرئيس جنوب إفريقيا فومزيل ملامبو- نغوكا وآخرين.