خبراء لـ«الاتحاد»: «التجديد النصفي» استفتاء على الأداء الاقتصادي لإدارة بايدن

عبدالله أبوضيف (القاهرة، واشنطن)

يخوض الحزبان «الجمهوري» و«الديمقراطي» منافسة شرسة، في الثامن من نوفمبر المقبل، على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأميركي، فيما اعتبره خبراء ومحللون بمثابة استفتاء على سياسات إدارة بايدن الاقتصادية، حيث يهيمن حالياً على حزبه الديمقراطي على غرفتي الكونجرس «الشيوخ» و«النواب».

وتوقع خبراء ومحللون أميركيون في تصريحات لـ «الاتحاد» تقدم «الجمهوريين»، وهو ما أيدته أيضاً استطلاعات الرأي الأخيرة، على رغم من أن الرئيس بايدن أشار مؤخراً إلى حدوث تحول لصالح الديموقراطيين في نهاية حملة انتخابات التجديد النصفي، بفضل ما وصفه بـ«تحسن الوضع الاقتصادي».

وتوقعت المحللة السياسية الأميركية هديل عويس أن تغلب «الجمهوريين»، بشكل كبير، خصوصاً مع ضعف الأداء الاقتصادي للديمقراطيين في عهد بايدن، معتبرة أن العامل الاقتصادي هو البوصلة الأهم للناخب الأميركي في الانتخابات.

ولكن قد تحمل الانتخابات مفاجآت لأن الحزب «الجمهوري» منقسم على نفسه بين تيار مؤيد للرئيس السابق دونالد ترامب، وتيار «التقليديين» الذين يحاولون إزاحة الأصوات المقربة من ترامب، ويخشون على مستقبل الحزب من تقوية التيار اليميني.

وأضافت عويس لـ «الاتحاد» أن الديمقراطيين يحاولون إثارة ملفات مثل الإجهاض وحقوق المرأة لتحفيز القاعدة الانتخابية اليسارية للفوز بالانتخابات المقبلة، لكن لا أتوقع أن الناخب سيأخذ بعين الاعتبار أي ملف أكثر من الملف الاقتصادي، مع الإشارة إلى وجود طبقة أميركية واسعة تتفهم أن التضخم الاقتصادي نتيجة تداعيات عالمية مرتبطة بـ«كورونا» والأزمة الأوكرانية.

ومع تولي بايدن، سيطر الديمقراطيون على غرفتي الكونجرس، ومن ثم الأصوات المعارضة للبيت الأبيض، كما جعلوا من أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير المحور الأساس لتحقيقات الكونغرس.

لكن كل ذلك سيتغير إذا سيطر «الجمهوريون»، على أقل تقدير، على غرفة واحدة في الكونجرس، ويتوعد الجمهوريون بإجراء تحقيقات مفصلة في سياسات الهجرة، والانسحاب من أفغانستان، وأصل جائحة كورونا.

ويتفق في ذلك الطرح جون فيليب، محلل الشؤون المحلية الأميركية، حيث أشار إلى وجود توافق بين كثير من المرشحين للكونجرس مع ترامب، من حيث الأفكار التي دافع عنها مثل المسار الأميركي المستقل والقوي.