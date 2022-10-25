الرئيس الأوكراني يطلب من المانحين 38 مليار دولار

كييف (وكالات)

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، أمس، المجتمع الدولي ببذل جهود مالية لتغطية عجز الميزانية المتوقع لبلاده العام المقبل بقيمة 38 مليار دولار، بسبب الأزمة في بلاده.

وخلال مؤتمر دولي مخصص لإعادة إعمار أوكرانيا حض زيلينسكي القادة الأوروبيين على تقديم دعم مالي أكبر لبلاده، بعد أكثر من 8 أشهر على بدء الأزمة.

وقال زيلينسكي في اتصال فيديو: «في هذا المؤتمر بالذات ينبغي اتخاذ قرار بشأن مساعدة تغطي عجز ميزانية أوكرانيا في العام المقبل» مضيفاً «إنه مبلغ كبير جداً، عجز بقيمة 38 مليار دولار».

من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس: إن إعادة إعمار أوكرانيا ستكون «مهمة جيل» يتعين أن تبدأ على الفور، حتى وإن تواصلت الأزمة في أوكرانيا.

ورأى أن المسألة ليست أقل من وضع خطة مارشال جديدة للقرن الواحد والعشرين، مهمة جيل يجب أن تبدأ الآن.

بدوره تعهد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بتقديم مزيد من الدعم إلى أوكرانيا، لا سيما في مجال الدفاع الجوي، جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة إلى كييف أمس، هي الأولى له منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

وقال للصحفيين عند وصوله إلى كييف بالقطار: «رسالتي إلى الشعب الأوكراني هي نحن لا نقف في صفكم فحسب، لكننا سنواصل دعم أوكرانيا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا أيضا». وأضاف «ما يهم الآن هو أن نساعد في حماية الأوكرانيين من الهجمات الجوية بأقصى قدر ممكن»، مشيرا إلى أن ألمانيا صارت أحد أكبر موردي معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا في الشهور الأخيرة.

تزامن وصول شتاينماير إلى كييف مع انعقاد مؤتمر في برلين لما يقول مستضيفوه إنه وضع «مشروع مارشال» لإعادة إعمار أوكرانيا. وقال رئيس وزراء أوكرانيا دنيس شميهال، الذي يحضر المؤتمر، إن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار بلاده تبلغ حتى الآن نحو 750 مليار دولار.