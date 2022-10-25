العالم يرحب بسوناك رئيساً جديداً للوزراء في بريطانيا
العالم يرحب بسوناك رئيساً جديداً للوزراء في بريطانيا
25 أكتوبر 2022 20:01
أصبح ريشي سوناك الثلاثاء ثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام وأول شخص غير أبيض يتولى هذا المنصب وتلقى رسائل ترحيب من جميع أنحاء العالم.
في ما يلي مجموعة من أهم ردود الفعل من قادة في العالم:
- زيلينسكي يريد شراكة متينة
هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء رئيس الحكومة البريطانية الجديد ريشي سوناك، مؤكداً أنه مستعدّ لـ"مواصلة تعزيز" العلاقات بين أوكرانيا والمملكة المتحدة.
- "مواجهة التحديات"
مع فرنسا كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر "سنواصل معًا العمل لمواجهة تحديات الآنية بما في ذلك الحرب على أوكرانيا وعواقبها العديدة على أوروبا والعالم".
- إيطاليا "حريصة"
على التعاون قالت رئيسة الوزراء الايطالية الجديدة جورجيا ميلوني إنها "حريصة على التعاون مع (سوناك) وحكومته بشأن التحديات المشتركة دفاعا عن قيمنا المشتركة من أجل الحرية والديموقراطية".
- شولتس يتطلع للتعاون مع ريشي سوناك "كصديقين مقربين"
هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك ويتطلع للتعاون معه "كصديقين مقربين" بحسب رسالة نُشرت على تويتر.
وكتب الزعيم الألماني "تهانينا لريشي سوناك! أتطلع لمواصلة تعاوننا وشراكتنا داخل الناتو ومجموعة السبع كصديقين مقربين".
- بولندا تتمنى لسوناك "النجاح"
كتب الرئيس البولندي أندريه دودا أنه "يتطلع للقائنا وتعاوننا وأتمنى لكم النجاح في منصبكم". وأضاف أن "بولندا والمملكة المتحدة حليفان ثابتان ويقفان معًا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا".
- "توطيد العلاقات" مع إسبانيا
من إسبانيا، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز "سنواصل توطيد علاقاتنا بما يخدم مصلحة مواطنينا. التضامن والوحدة فقط سيسمحان لنا بمواجهة تحديات وعواقب الحرب في أوكرانيا".
- "علاقات إيجابية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة"
أعلن ماروس سيفكوفيتش مسؤول العلاقات مع بريطانيا بعد بريكست في الاتحاد الأوروبي أن "العلاقة الإيجابية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لها أهمية استراتيجية".
وتعهد بالعمل من أجل "شراكة مع الاحترام الكامل لاتفاقاتنا" - بما في ذلك القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالحدود البرية لايرلندا الشمالية مع إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إنه "في هذه الأوقات العصيبة لقارتنا، نراهن على علاقة متينة مع المملكة المتحدة للدفاع عن قيمنا المشتركة".
- لا امل لموسكو في تحسين العلاقات مع بريطانيا
أعلن الكرملين أن روسيا ليس لديها "أي أمل" بتحسن العلاقات مع بريطانيا بعد تعيين ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمام الصحافيين "في هذا الوقت، لا نرى أي بوادر ولا أي أساس وليس لدينا أي أمل في حصول تغييرات إيجابية من أي نوع كان في المستقبل القريب".
- نيجيريا ترحب ب"إنجاز"
قال الرئيس النيجيري محمد بوهاري إن كون سوناك "أول رئيس وزراء من أصل بريطاني آسيوي وأصغرهم سنا منذ حوالى 200 عام، فإن هذا الإنجاز سيكون ملهما بشكل خاص للأجيال الصاعدة" في دول الكومنولث المؤلفة أساسا من مستعمرات بريطانية سابقة.
وأضاف بخاري "نسعى لتعميق شراكتنا مع بريطانيا" لمواجهة التحديات بما في ذلك الإرهاب وانعدام الأمن الغذائي والطاقة والتغير المناخي.