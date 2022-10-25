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«الأمم المتحدة» تحيي ذكرى تأسيسها الـ 77 في احتفال بالإمارات

«الأمم المتحدة» تحيي ذكرى تأسيسها الـ 77 في احتفال بالإمارات
25 أكتوبر 2022 16:45

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت الأمم المتحدة في دولة الإمارات مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب ومدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم، فعالية مميزة أمس الاثنين احتفالاً بيوم الأمم المتحدة، وذلك بعد الحفل الاستثنائي الذي أقيم العام الماضي في قبة ساحة الوصل في معرض إكسبو 2020 دبي.
وإحياءً لذكرى مرور 77 عاماً من العطاء والتفاني في العمل الإنساني، وسعياً لتسليط الضوء على التعاون الاستراتيجي المثمر بين الأمم المتحدة وحكومة دولة الإمارات لأكثر من 50 عاماً، نظّم مكتب منسّق الأمم المتحدة المقيم في دولة الإمارات، مجموعة فعاليات اجتماعية في مختلف أنحاء الدولة.
وأطلقت الأمم المتحدة في دولة الإمارات فيلم فيديو قصير بعنوان «أمم متحدة بكيانٍ واحدٍ»، يلقي الضوء على الجهود المشتركة التي تبذلها الأمم المتحدة في الدولة وخارجها بالتعاون معها. ويظهر الفيديو عدداً من وكالات الأمم المتحدة، مستعرضاً مختلف مجالات التعاون التي تسعى الأمم المتحدة من خلالها إلى بناء مستقبل مستدام يشمل الجميع من دون استثناء. وشارك عدد من موظفي الأمم المتحدة تجاربهم الملهمة مع الحاضرين، مع عرض موسيقي قدّمه أعضاء فرقة أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، والتي يقع مقرّها في مدينة دبي للإعلام وتضمّ نخبة من ألمع الموسيقيين الشباب في الدولة.

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وجسّدت المقطوعة الموسيقية الهدف الرئيس الذي تطمح إليه الأمم المتحدة، وهو نشر السلام، وتضمّن العرض عزفاً خاصاً لـ «أنشودة للأمم المتحدة»، من تلحين الموسيقار الإسباني بابلو كاسالز وكتابة الشاعر الإنجليزي ويستان هيو أودن.

وصرّح مجيد يحيى، المنسق المقيم المؤقت للأمم المتحدة في دولة الإمارات قائلاً: لطالما كانت الإمارات من الدول الداعمة لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة عالمياً وإقليمياً ومحلياً. وتواصل الأمم المتحدة تعاونها مع دولة الإمارات لتحقيق رؤية مشتركة تتمثل في بناء مستقبل أفضل للجميع.
وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس المجموعة - مدينة دبي للإعلام: تشكل الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا طويلة المدى للأعمال والتنمية، لذا يسرّنا أن نشارك في هذا الاحتفال الذي يلقي الضوء على مسيرة التعاون والشراكة المستمرة بين دولة الإمارات والأمم المتحدة على مدار 50 عاماً في شتى المجالات، فضلاً عن دور مثل هذه الفعاليات العالمية في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وتتطلّع الأمم المتحدة في دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون الاستراتيجي مع مدينة دبي للإعلام في المدى البعيد، باعتبارها وجهة عالمية لقطاع الإعلام، وذلك في المجالات التي تحظى بأولوية مشتركة لدى الطرفين، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
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