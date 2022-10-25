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العراق.. السوداني يواجه صعوبات في تشكيل حكومة جديدة

محمد شياع السوداني
25 أكتوبر 2022 15:32

يواجه رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد شياع السوداني صعوبات وضغوطات كبيرة من جميع مؤيديه من الكتل السياسية لاختيار تشكيلته الوزارية المقبلة، قبيل عرضها على البرلمان.

ورغم تلقي السوداني إشارات إيجابية واضحة ودعماً كاملاً وحرية لاختيار تشكيلته الوزارية، التي تضم ما بين 23 إلى 24 حقيبة وزارية، بدأت الكتل السياسية جميعاً فرض إرادتها للحصول على حقائب وزارية دون غيرها.

ووفق مجريات مفاوضات تشكيل الحكومة خلال الأيام العشرة الأولى من بدء تكليف السوداني، لا يبدو الطريق معبداً أمامه بالإعلان عن تشكيلة وزارية كاملة غير منقوصة، خاصة بعد إصرار الكتل على التمسك باستحقاقاتها الانتخابية والظفر بالحقائب الوزارية، كل طرف بحسب وزنه وتمثيله في البرلمان العراقي.

وكان رئيس الحكومة المكلف أعلن مطلع الأسبوع الحالي أنه «حصل على تفويض من الكتل السياسية لاختيار كابينته الوزارية وفقاً للأوزان الانتخابية، على أن تطرح الكتل أسماء مرشحيها ويترك أمر الاختيار إلى رئيس الحكومة».

وأخفق البرلمان العراقي خلال الأيام العشرة الأولى من تكليف السوداني في تحديد موعد لعقد جلسة منح ثقة للحكومة الجديدة كما كان معلناً، رغم أن الأجواء كانت تشير إلى حصول توافق تام بشأنها.

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المصدر: وكالات
العراق
محمد شياع السوداني
الحكومة العراقية
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