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ملك بريطانيا يكلف ريشي سوناك بتشكيل الحكومة

ملك بريطانيا يكلف ريشي سوناك بتشكيل الحكومة
25 أكتوبر 2022 14:59

كلف ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، رسميا السياسي المحافظ ريشي شوناك اليوم الثلاثاء بتشكيل الحكومة، حسبما ذكرت ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" بعد المقابلة التي جرت بين الملك وسوناك.

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المصدر: وكالات
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