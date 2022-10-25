الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتلى وملايين يبحثون عن مأوى بعد إعصار ضرب بنغلادش

يبحث السكان عن ممتلكاتهم وسط أكواخهم المنهارة بعد أن ضرب إعصار سيترانج في شيتاجونج
25 أكتوبر 2022 12:31

قضى تسعة أشخاص على الأقل بعدما ضرب إعصار بنغلادش، ما أرغم حوالي مليون شخص على إخلاء منازلهم، حسبما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

وتشكّل الأعاصير تهديداً منتظماً، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي قد يجعلها أكثر قوّة وتكراراً.

ووصل الإعصار "سيترانغ" إلى اليابسة في جنوب بنغلادش في وقت متأخر الإثنين ولكن السلطات تمكّنت من نقل حوالي مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله.

وقال المسؤول في الحكومة جيبون نهار "قضى تسعة أشخاص، غالبيتهم بسبب وقوع الأشجار، بما في ذلك ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة (في المقاطعة الشرقية) كوميلا". 

من جهته، قال سكرتير الحكومة لشؤون إدارة الكوارث كامر حسن لفرانس برس إنّ الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم من المناطق المنخفضة مثل الجزر النائية وضفاف الأنهار نُقلوا إلى آلاف الملاجئ المتعدّدة الطوابق.
وأضاف "أمضوا الليلة في ملاجئ (للاحتماء) من الأعاصير". 

وأشار مسؤولون إلى أنّ الشرطة اضطرّت في بعض الحالات إلى إقناع القرويين الذين تردّدوا في ترك منازلهم.
وفي هذه الأثناء، اجتاحت أمطار غزيرة معظم أنحاء البلاد، كما غمرت مدناً مثل دكا وخولنا وباريسال - التي شهدت هطول 324 ملم من الأمطار الاثنين.

وفي ولاية غرب البنغال في شرق الهند المجاورة، تمّ إجلاء آلاف الأشخاص الاثنين إلى أكثر من مئة مركز إغاثة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار، وكان الناس يعودون إلى ديارهم الثلاثاء، حسبما أفاد مسؤولون.
في العام 2020، تسبّب الإعصار أمفان وهو ثاني إعصار "فائق القوة" يُسجل على الإطلاق في خليج البنغال بمقتل أكثر من مئة شخص في بنغلادش والهند، وطالت أضراره الملايين.

 

أخبار ذات صلة
بنجلاديش تخطط لإجلاء مئات الآلاف قبيل وصول إعصار محتمل
إجلاء مئات الآلاف في بنجلاديش قبيل إعصار "سيترانج"
المصدر: وكالات
الأعاصير
إعصار
بنغلاديش
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
محمد بن زايد: الإمارات ومصر نموذج للعلاقات بين الأشقاء
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات ومصر نموذج للعلاقات بين الأشقاء
اليوم 19:48
الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين
الاقتصادي
الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين
اليوم 19:48
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
الرياضي
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
اليوم 19:30
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
الرياضي
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©