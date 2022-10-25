قتلى وملايين يبحثون عن مأوى بعد إعصار ضرب بنغلادش

يبحث السكان عن ممتلكاتهم وسط أكواخهم المنهارة بعد أن ضرب إعصار سيترانج في شيتاجونج
25 أكتوبر 2022 12:31
قضى تسعة أشخاص على الأقل بعدما ضرب إعصار بنغلادش، ما أرغم حوالي مليون شخص على إخلاء منازلهم، حسبما أفاد مسؤولون الثلاثاء.
وتشكّل الأعاصير تهديداً منتظماً، لكنّ العلماء يقولون إنّ التغيّر المناخي قد يجعلها أكثر قوّة وتكراراً.
ووصل الإعصار "سيترانغ" إلى اليابسة في جنوب بنغلادش في وقت متأخر الإثنين ولكن السلطات تمكّنت من نقل حوالي مليون شخص إلى بر الأمان قبل وصوله.
وقال المسؤول في الحكومة جيبون نهار "قضى تسعة أشخاص، غالبيتهم بسبب وقوع الأشجار، بما في ذلك ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة (في المقاطعة الشرقية) كوميلا".
من جهته، قال سكرتير الحكومة لشؤون إدارة الكوارث كامر حسن لفرانس برس إنّ الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم من المناطق المنخفضة مثل الجزر النائية وضفاف الأنهار نُقلوا إلى آلاف الملاجئ المتعدّدة الطوابق. وأضاف "أمضوا الليلة في ملاجئ (للاحتماء) من الأعاصير".
وأشار مسؤولون إلى أنّ الشرطة اضطرّت في بعض الحالات إلى إقناع القرويين الذين تردّدوا في ترك منازلهم. وفي هذه الأثناء، اجتاحت أمطار غزيرة معظم أنحاء البلاد، كما غمرت مدناً مثل دكا وخولنا وباريسال - التي شهدت هطول 324 ملم من الأمطار الاثنين.
وفي ولاية غرب البنغال في شرق الهند المجاورة، تمّ إجلاء آلاف الأشخاص الاثنين إلى أكثر من مئة مركز إغاثة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار، وكان الناس يعودون إلى ديارهم الثلاثاء، حسبما أفاد مسؤولون. في العام 2020، تسبّب الإعصار أمفان وهو ثاني إعصار "فائق القوة" يُسجل على الإطلاق في خليج البنغال بمقتل أكثر من مئة شخص في بنغلادش والهند، وطالت أضراره الملايين.