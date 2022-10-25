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الرئيس الألماني يصل كييف في زيارة مفاجئة

لرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (يمين) يقف بجانب سفير أوكرانيا في ألمانيا أوليكسي ماكييف خلال حفل في برلين
25 أكتوبر 2022 09:27

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى كييف الثلاثاء، حسبما أفاد المتحدث باسمه، مؤكداً زيارته المفاجئة لأوكرانيا.

وقال شتاينماير، وفق ما جاء في نص أرسله المتحدث باسمه، "أتطلّع إلى لقائي مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في كييف".

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