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بايدن: وصول سوناك الى منصب رئيس وزراء بريطانيا "إنجاز رائد"

بايدن
25 أكتوبر 2022 08:45

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن اختيار ريشي سوناك لبريطانيا بأنه إنجاز "رائد"، وقد وعد وفق البيت الابيض بأنه سيتصل به في المستقبل القريب لتهنئته.

وقال بايدن خلال احتفال في البيت الأبيض بمناسبة حلول عيد ديوالي الهندي إن تولي سوناك الذي يتحدر من أصول هندية رئاسة الوزراء في بريطانيا "أمر مذهل للغاية، وإنجاز رائد، وله أهميته". 

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار قد صرّحت أن "الرئيس بايدن يتطلّع إلى التحدث مع... سوناك في الأيام المقبلة وإلى استمرار تعاوننا الوثيق مع المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن البروتوكول يفرض عليه عدم الاتصال قبل لقاء سوناك بالملك تشارلز الثالث المقرر الثلاثاء.

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المصدر: وكالات
ريشي سوناك
بريطانيا
جو بايدن
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