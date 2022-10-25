الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

6 طرق لتجنب الإنفلونزا الموسمية

تعبيرية
25 أكتوبر 2022 08:17

كشفت وزارة الصحة السعودية عن 6 طرق للحماية من الإنفلونزا الموسمية، بعد ارتفاع حالات الإصابة وتعرض بعض الفئات لخطورة المضاعفات الشديدة.

ودعت للوقاية من الإنفلونزا الموسمية يجب الالتزام بـ:

 - لبس الكمامة

- أخذ لقاح الإنفلونزا

- غسل اليدين جيداً

- تجنب لمس العينين أو الفم مباشرة

- الحرص على نظافة المكان

- استخدام المناديل عند العطاس والسعال

أعراض الإنفلونزا الموسمية:- سيلان الأنف، التهاب الحلق، ألم العضلات، سعال مستمر وجاف- رجفة وتعرق- صداع- درجة الحرارة أكثر من 38 مئوية

مضاعفات الإنفلونزا: التهاب الرئتين، تسمم الدم، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الأذن.

أخبار ذات صلة
تحذير من تفشٍ كبير للإنفلونزا هذا العام
«الإمارات الصحية» تبدأ تنفيذ خطتها لمواجهة الأمراض الموسمية
المصدر: وكالات
الحرارة
وزارة الصحة السعودية
الإنفلونزا الموسمية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
محمد بن زايد: الإمارات ومصر نموذج للعلاقات بين الأشقاء
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات ومصر نموذج للعلاقات بين الأشقاء
اليوم 19:48
الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين
الاقتصادي
الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين
اليوم 19:48
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
الرياضي
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
اليوم 19:30
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
الرياضي
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©