البنك الدولي يقدم 500 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
رجل إطفاء أوكراني يزيل أنقاض دمار في منطقة
25 أكتوبر 2022 07:50
قال البنك الدولي، إنه قدم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الهجوم الروسي في 24 فبراير.
جاء ذلك عشية مؤتمر ينعقد في برلين اليوم الثلاثاء، يناقش خلاله زعماء عالميون وخبراء تنمية ومديريون تنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد الهجوم الروسي، الذي دخل حالياً شهره التاسع.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "يواصل الهجوم الروسي التسبب في دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية- بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء- مع اقتراب فصل الشتاء، مما يعرض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر".
وأضاف "سيستخدم الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية. نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها".
وجمع البنك الدولي ما إجماليه 13 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا.