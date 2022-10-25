الأربعاء 26 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البنك الدولي يقدم 500 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

رجل إطفاء أوكراني يزيل أنقاض دمار في منطقة
25 أكتوبر 2022 07:50

قال البنك الدولي، إنه قدم 500 مليون دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة التي نجمت عن الهجوم الروسي في 24 فبراير.

جاء ذلك عشية مؤتمر ينعقد في برلين اليوم الثلاثاء، يناقش خلاله زعماء عالميون وخبراء تنمية ومديريون تنفيذيون كيفية إعادة بناء أوكرانيا بعد الهجوم الروسي، الذي دخل حالياً شهره التاسع.

‬وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "يواصل الهجوم الروسي التسبب في دمار هائل للبنية التحتية الأوكرانية- بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء- مع اقتراب فصل الشتاء، مما يعرض الشعب الأوكراني لمزيد من الخطر".

وأضاف "سيستخدم الجزء الجديد من التمويل للحفاظ على الخدمات الحكومية الأساسية. نقف بحزم لدعم الشعب الأوكراني وهو يواجه هذه الأزمة التي لا مثيل لها".

وجمع البنك الدولي ما إجماليه 13 مليار دولار من التمويل الطارئ لأوكرانيا.

 

أخبار ذات صلة
أكثر من 70 ألف مدني غادروا منازلهم بخيرسون «في أسبوع»
بوتين يشرف مباشرة على تدريبات «الردع النووي»
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
البنك الدولي
آخر الأخبار
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير العلوم في التمويل بجامعة زايد
24 أكتوبر 2022
محمد بن زايد: الإمارات ومصر نموذج للعلاقات بين الأشقاء
الإمارات
محمد بن زايد: الإمارات ومصر نموذج للعلاقات بين الأشقاء
اليوم 19:48
الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين
الاقتصادي
الذهب يسجل أعلى مستوى خلال أسبوعين
اليوم 19:48
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
الرياضي
اتحاد الطاولة يواكب الاحتفال بـ 50 عاماً للعلاقات «الإماراتية المصرية»
اليوم 19:30
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
الرياضي
أبوظبي تستضيف بطولة ليلة الأبطال 9 مارس
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©