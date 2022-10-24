الإمارات: التمهيد للانتخابات الليبية يتطلب مصالحة شاملة

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات، أمس، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مطلب مشروع للشعب الليبي، داعية إلى استئناف الحوار ومواصلة التشاور لتحقيق هذا المطلب.

وقالت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي حول الحالة في ليبيا: «نؤكد أهمية الوصول إلى الغايات المرجوة في المسار السياسي، واتخاذ خطوات جادة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، والبدء بانسحاب القوات الأجنبية كافة والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن».

وشددت على ضرورة الحفاظ على الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار، مطالبة في الوقت ذاته بإيلاء المسارين الاقتصادي والإنساني الأهمية الواجبة، موضحة أن على أصحاب القرار في ليبيا تركيز أولوياتهم على الاستجابة للاحتياجات الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.

وقالت الإمارات، في البيان الذي أدلت به أميرة الحفيتي، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «في سياق عملية القتل الشنيعة في صبراته والتي راح ضحيتها 15 شخصاً على الأقل من مهاجرين وطالبي لجوء، نؤكد الحاجة الملحة للعمل على تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأن يشمل ذلك كلاً من دول المصدر والمقصد والعبور».

وأضافت الحفيتي: «تبقى مسألة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية مطلباً مشروعاً للشعب الليبي، ولكن تحقيق ذلك يتطلب استئناف الحوار ومواصلة التشاور»، معربة في هذا الصدد عن ترحيب الدولة باجتماع الأطراف مؤخراً في المغرب، والإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية.

وتابعت: «إنَّ تمهيد الطريق للانتخابات يتطلب اتخاذ خطوات جادة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وواسعة، إذ نرحب هنا بالتقدم المُحرَز من قبل المجلس الرئاسي الليبي بشأن مسارات المصالحة الوطنية، بما يُسهِم في تأسيس أرضية مشتركة للوصول إلى تسوية مستدامة للأزمة الليبية».

وأعربت الحفيتي عن تطلع الدولة أيضاً إلى انعقاد مؤتمر شامل لأطياف الشعب الليبي كافة والمدعوم من قبل الاتحاد الأفريقي، داعية الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) عبدالله باتلي، إلى بذل ما في وسعه لتقريب وجُهات النظر بين الفرقاء في ليبيا، والتوصل للتفاهمات والتوافقات المطلوبة.

وأكدت أيضاً أهمية الوصول إلى الغايات المرجوة في المسار السياسي، واتخاذ خطوات جادة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، مشددة على أهمية الحفاظ على الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار والتي أكملت الذكرى السنوية الثانية أمس الأول.

وقالت: «نتطلع في هذا الجانب إلى انعقاد الاجتماع القادم للجنة العسكرية 5+5 والذي سيعقد برعاية بعثة (أونسميل)، ونحث الممثل الخاص للأمين العام على العمل مع الأطراف الليبية كافة لمعالجة أسباب الانفلات الأمني الذي يُعَد المواطن الليبي الأكثر تضرراً منه».

وحول إيلاء المسارين الاقتصادي والإنساني الأهمية الواجبة، دعت أصحاب القرار في ليبيا إلى تركيز أولوياتهم على الاستجابة للاحتياجات الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، واستغلال الموارد الطبيعية في محلها، وإنفاق العائدات بشكل عادل وشفاف، واحترام استقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية.

وفي هذه الأثناء، شددت الحفيتي على ضرورة إشراك المرأة الليبية في عملية صنع القرار والتفاوض والحوار الليبي بشكل فاعل، مشيدة بجهود الأمم المتحدة في تمكين المرأة بالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الليبية، علاوةً على التعاون القائم بين الأمم المتحدة ومؤسسات التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المُضَلِّلة وخطاب الكراهية الذي يستهدف النساء.

كما أعربت عن القلق من التقارير الواردة بشأن حالات الترويع والعنف والاعتداءات على النساء المشاركات في الحياة العامة.

وفي ختام البيان، أعربت عن أملها في أن يتمكن الليبيون من النجاح في إيجاد الحلول الواجبة لبناء دولة ليبية موحدة ومزدهرة، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، مؤكدة دعم دولة الإمارات الكامل لجهوده وجهود البعثة الأممية، وتمديد ولايتها لعام كامل في نهاية الأسبوع الحالي.

اجتماع مرتقب لأعضاء «5+5»

أعلن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتلي، أمس، عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت يوم الخميس المقبل، لإحياء المسار العسكري خلال الفترة المقبلة.

والتقى باتلي أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن المنطقتين الشرقية والغربية، مؤخراً، ضمن لقاءاته بمختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي. وكشف المبعوث الأممي، في إحاطته الأولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي، عن تنظيم اجتماع بين مجلسي النواب والدولة الليبيين لإعادة إحياء المسار الدستوري خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الحالة في ليبيا تستدعي إعادة بسط الشرعية التي تنشأ على أساس سياسي شرعي بإجراء الانتخابات.

ولفت إلى أن الجمود السياسي في ليبيا «متواصل دون أي نهاية في هذا النفق المظلم الذي طال أمده في البلاد»، مؤكداً أنه لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من الفترة الانتقالية.