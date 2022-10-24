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قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق السودانية

قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق السودانية
25 أكتوبر 2022 03:18

الخرطوم (الاتحاد) 

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أعلن الجيش السوداني، أمس، تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت، نهاية الأسبوع الماضي، اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 200 قتيل.
وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد ركن نبيل عبد الله، في بيان، إن القيادة العسكرية قررت «تعيين قائد جديد لمنطقة النيل الأزرق العسكرية وهو اللواء الركن ربيع عبدالله آدم، في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية بالإقليم على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة». وأكد البيان أن القيادة «حركت يوم السبت 22 أكتوبر لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الأمنية بالإقليم، برئاسة السيد نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة».
ومن جهة أخرى، أعلنت جامعة النيل الأزرق في مدينة الدمازين «تعليق الدراسة في كل كليات الجامعة إلى أجل يسمى لاحقاً».

السودان
النيل الأزرق
القوات المسلحة السودانية
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