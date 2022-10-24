13 وفاة و10 آلاف إصابة بـ«حمى الضنك» في تعز

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، أمس، ارتفاع ضحايا وباء حمى الضنك بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، إلى 13 وفاة وأكثر من 10 آلاف إصابة منذ مطلع العام الجاري2022، مع استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات «الحوثي» الإرهابية.

وقال تيسير السامعي، نائب مدير الإعلام والتثقيف في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز، إن «السلطات الصحية في تعز سجلت 13 حالة وفاة بمرض حمى الضنك في المحافظة منذ بداية العام الجاري».

وأشار إلى رصد أكثر من 10 آلاف إصابة بالوباء خلال الفترة ذاتها، محذراً من أن «وباء حمى الضنك بات منتشراً في تعز، ويصعب السيطرة عليه بسبب أزمة المياه التي تعاني منها المدينة منذ سنوات، إضافة إلى قلة الدعم الذي يتلقاه قطاع الصحة». وطالب السامعي المنظمات الدولية والأممية بالعمل على تقديم دعم صحي للمحافظة، والعمل على إنشاء مراكز صحية خاصة بعلاج الحميات، خصوصاً حمى الضنك. وأكد سكان محليون أن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في مدينة تعز، باتت مليئة بمرضى هذا الوباء، وسط شكاوى من عدم جودة الخدمات الطبية والأدوية نتيجة الحصار الذي يفرضه «الحوثيون» على المحافظة منذ 2015، وهو ما تسبب في تدهور أكبر للوضع الصحي والإنساني.