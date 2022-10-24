وزير العمل بيحي إيمان حجيه لـ«الاتحاد»: مواجهة الجفاف والإرهاب على رأس أولويات الحكومة الصومالية

أسماء الحسيني (القاهرة)

أكد وزير العمل الصومالي بيحي ايمان حجيه، أن مواجهة تداعيات الجفاف الحاد تحتل أولوية ‏قصوى للحكومة الصومالية الجديدة، والرئيس ‏الصومالي حسن شيخ محمود، وذلك لعدم سقوط الأمطار في البلاد منذ 3 سنوات، موضحاً أن الصومال في حاجة لدعم أشقائه العرب والعالم، لاسيما أن الجفاف وانتشار الجراد وتهالك المؤسسات تشكل تحديات كبيرة أمام الحكومة.

وقال بيحي ايمان حجيه في حوار خاص مع «الاتحاد»، إن الإرهاب ‏و«حركة الشباب» تحديان كبيران آخران ‏يواجهان الحكومة الصومالية الوليدة، مشيراً إلى أن الحكومة أعلنت حرباً شاملة على حركة «الشباب» ولم يبق أمام الحركة ‏سوى الاستسلام أو البدء في الحوار. ‏

وحول السياسية الخارجية للحكومة الصومالية الجديدة، أكد أن تقاليد الصومال ثابتة وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وورثت الحكومة الصومالية في أغسطس الماضي‏، والرئيس المنتخب منذ 4 أشهر‏، كثيراً من التحديات، لاسيما تعرض مساحات شاسعة لجفاف كامل، تهدد 8 ملايين شخص، حسبما أفاد إيمان حجيه. وشدد الوزير في حواره مع «الاتحاد» على أن التكلفة الاقتصادية لهذه الكوارث باهظة، وانعكست بالتالي على حياة الصوماليين، فالجراد الذي ‏اجتاح المناطق الزراعية الصومالية أحدث خسائر كبيرة للمزارعين، منوّهاً إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتعامل مع هذا الوضع المعقد، لذا شكلت لجاناً وزارية تجتمع يومياً لبحث سبل التعامل مع تداعيات ‏الجفاف والتخطيط وتعبئة الموارد الوطنية.

وفيما يتعلق بالدعم الدولي للصومال، أشار بيحي ايمان حجيه إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية كافة تبذل قصارى جهدها، واتجهنا إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، ‏ ‏وبرنامج الغذاء العالمي، وقد حضر مساعد الأمين العام للأمم ‏المتحدة للشؤون الإنسانية إلى الصومال وزار مناطق المتضررة. كما ألمح إيمان حجي، إلى أن حجم الخسائر التي تكبدتها الصومال جراء الجفاف، كبيرة جداً ولا توجد تقديرات رسمية، منوها في الوقت نفسه أن المسألة ليست مسألة كم من المال، القضية أن الصومال في حاجة لكل ‏الدعم من الأشقاء ودول العالم.

وحول جهود الحكومة، أوضح الوزير الرئيس الصومالي عيّن مبعوثاً رسمياً لدول العالم لشرح ‏تداعيات الجفاف، بهدف تعبئة الجهود الدولية والإقليمية.

وأشار إلى زيارة المبعوث الخاص عبد الرحمن ‏الشكور إلى كل من الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وسلطنة عمان. وعن كيفية تعامل الحكومة مع ملف الإرهاب، قال وزير العمل إن الأمن تحد كبير وأولوية، لذا بدأت الحكومة الوليدة في تصعيد الحرب ضد حركة الشباب، وتشنّ حملة عسكرية شاملة وكبيرة ضد معاقل «الحركة» الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

وكشف أن الحكومات الصومالية المتعاقبة كانت تحارب حركة «الشباب» منذ أكثر من 15 عاماً بمفردها، لكن في ‏هذه المرحلة الصوماليون في الأقاليم يشتركون في القضاء على ‏الإرهاب كما في منطقة «هيران».

ونّوه إيمان حجي إلى أن تصعيد حركة «الشباب» عملياتها العسكرية في الآونة الأخيرة، ناتج عن شعور الحركة الإرهابية بالخطر واليأس، وهو ما يدفعها إلى تنفيذ عمليات انتحارية ليثبت ‏أنهم مازال على قيد الحياة، وهذا لا يعني أنهم أقوياء، بقدر ‏ما يشعرون به من إحباط ويأس، وقال إن حركة «الشباب» تنظيم إرهابي دولي لا تقتصر عملياته على الصومال، ‏لذا نقوم بالتنسيق مع الدول الأخرى في مجال الأمني للقضاء عليه. ‏

وأضاف الوزير فيما يتعلق بإمكانية إجراء حوار مع عناصر «‏الشباب»، إن «الحكومة لم تغلق أبداً إمكانية الحوار، لكن الحركة لم تتوقف يوماً عن إلحاق الضرر بأرواح وممتلكات المدنيين، لذا قررت الحكومة شن حرب عليها، ولم يعد أمامها سوى خيارين إما الاستسلام أو التفاوض والحوار مع الحكومة ‏الصومالية، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الشباب» تحاول كسب الوقت ‏والاعتماد على المناورة والتحايل.

وبخصوص ما تحقق بعد مرور 4 أشهر على النظام السياسي الجديد، أكد بيحي ايمان حجيه لـ»الاتحاد»، أن هدف الحكومة الصومالية هو الوصول لعلاقات دولية خالية من المشاكل، ترتكز على قواعد الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي، مضيفاً: «لكي نعيد بناء بلادنا نحن في حاجة لمساعدة ودعم كل الدول».

كما أوضح الوزير الصومالي أن شعار ورؤية ‏الرئيس المنتخب هو «صومال في حالة سلام مع نفسه، ومع المجتمع الدولي، قوي يتعاون اقتصادياً ‏مع دول العالم»، مضيفاً: «نستمد الأمل من الشعب الصومالي الذي يتصف بروح التحدي والذي استطاع ‏تجاوز ثلاثين عاماً من الصعوبات والتعقيدات، ومنها عدم ‏وجود حكومة في بعض الأوقات، كما نوه الوزير أن الصومال رغم تلك التحديات لديه قطاع خاص قوي وفعال».

وأفاد إيمان حجي بأن ‏نسبة البطالة بين الشباب في الصومال تبلغ 70% وهي تحد كبير ‏أمام ‏وزارة العمل، لذا بدأت الحكومة التعامل مع قضية نظام الضمان والتأمينات ‏الاجتماعية بشكل جدي، لتشمل بخدماتها مليوني صومالي، بدعم من البنك الدولي.

في السياق، أعرب الوزير الصومالي أن الصومال بلد شاب، 70% من السكان تحت سن الـ35 ‏عاماً، لذلك نحاول ‏تطوير ‏السياسات والإطار القانوني لنصل إلى بيئة تخلق الوظائف، مؤكداً أن الأمن والاستقرار لهما تداعيات ‏إيجابية على خلق ‏الوظائف وتقليص معدلات الهجرة والنزوح من ‏الصومال.