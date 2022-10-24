جنوب أفريقيا تحتضن محادثات سلام بين حكومة إثيوبيا و«التيغراي»

نيروبي (وكالات)

أجرى وفدا جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الإثيوبية، أمس، محادثات سلام برعاية الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا من أجل إيجاد حل سلمي للحرب الدامية المستمرة منذ عامين في البلاد.

وقالت أديس أبابا في بيان: إن وفدها غادر متوجهاً إلى جنوب أفريقيا، أمس، مشيرة إلى أن «حكومة إثيوبيا تنظر إلى المحادثات كفرصة لحل النزاع سلمياً».وأعلن كنديا جبريهيووت، الناطق باسم المتمردين في تيغراي، وصول الوفد إلى جنوب أفريقيا، وذلك في بيان على «تويتر» مساء أمس.وقالت الحكومة الإثيوبية إنها ستشارك في المفاوضات مع تصاعد الضغط الدبلوماسي لإنهاء الحرب الدائرة في ثاني أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي أسفرت عن عدد غير معروف من القتلى، وتركت الملايين في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

لكنها أعلنت في الوقت نفسه أن قواتها واصلت سيطرتها على مراكز حضرية رئيسية في الأيام القليلة الماضية من دون أن تحددها.

وحث منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجانبين في تغريدة على «العمل معاً لتحويل الالتزامات إلى أفعال، لإنهاء المعاناة الإنسانية، ووضع إثيوبيا على طريق المصالحة وإعادة الإعمار».

وبعد هدنة استمرت 5 أشهر، تجدد القتال في أغسطس، وسيطرت القوات الإثيوبية على بلدات في المنطقة التي مزقتها الحرب، وهو ما دفع المدنيين إلى الفرار.

وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً خلف أبواب مغلقة الجمعة لمناقشة الصراع المتصاعد والمخاوف المتزايدة على المدنيين المحاصرين في مرمى النيران.

والأسبوع الماضي، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بتحقيق نصر سريع على القادة المنشقين في المنطقة الواقعة في شمال البلاد، مؤكداً أن الحرب «ستنتهي ويعم السلام».