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أستراليا.. توقعات  باستمرار الطقس السيئ

أستراليا.. توقعات  باستمرار الطقس السيئ
25 أكتوبر 2022 03:18

سيدني (وكالات)

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أعلنت السلطات الأسترالية أمس، حالة التأهب القصوى في البلدات التي غمرتها بالفعل المياه في أنحاء شرق البلاد بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت في مطلع الأسبوع، وقالت إن من المحتمل أن يستمر الطقس السيئ، حتى وقت لاحق من هذا الأسبوع مما قد يؤدي إلى مزيد من الفيضانات.
وغمرت المياه آلاف المنازل والمزارع على مساحة واسعة من ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وهما أكبر ولايتين من حيث عدد السكان في أستراليا، ولقي 5 أشخاص حتفهم مع دخول أزمة الفيضانات في أسبوعها الثالث.
وظل ما يقرب من 200 تحذير من الفيضانات ساريا في كلا الولايتين حتى صباح أمس، من بينها 132 تحذيراً في نيو ساوث ويلز. وقال دين نارامور خبير الأرصاد: «إن التحذيرات من الفيضانات كبيرة للغاية، هناك الكثير من الأنهار المعرضة للفيضانات من جنوب كوينزلاند إلى شمال فيكتوريا».
وتعرض السكان في أجزاء من ليسمور، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها 77 ألف نسمة على بعد 700 كيلومتر شمالي سيدني والتي اجتاحتها بالفعل فيضانات في مارس، لموجة أخرى من الأمطار بعد هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع. 
وتأثرت العديد من المناطق الزراعية ومنها موري حيث بلغ النهر المحلي ذروته ليقترب من مستويات الفيضانات التاريخية.
وقالت الحكومة الاتحادية أمس الاثنين إنها ستخصص 577 مليون دولار أسترالي لتسريع إجراءات مدفوعات الإغاثة، قبل يوم من نشر الموازنة العامة.

أستراليا
الأمطار الغزيرة
الطقس
الفيضانات
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