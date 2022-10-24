الأمم المتحدة تطالب بتخفيف تكدس السفن في البحر الأسود

عواصم (وكالات)

أكدت متحدثة باسم الأمم المتحدة أمس، أنه لابد من اتخاذ خطوات عاجلة لحل مشكلة تكدس أكثر من 150 سفينة يسري عليها اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئ في البحر الأسود.

وتأتي التصريحات في وقت اتهمت فيه كييف روسيا بعرقلة التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في يوليو، والذي يحل موعد تجديده الشهر المقبل.

ويجب خضوع السفن التي تحمل الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من وإلى الموانئ الأوكرانية للفحص من قبل فرق ينظمها مركز التنسيق المشترك المكون من 4 أطراف في مراس في تركيا.

وقالت إسميني بالا المتحدثة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة «هناك حاليا أكثر من 150 سفينة تنتظر حول إسطنبول للتحرك، ومن المحتمل أن يتسبب هذا التأخير في تعطيل سلسلة الإمداد وأعمال الميناء».

من جانبها قالت أوكرانيا أمس إن 7 سفن محملة بالحبوب أبحرت من موانئها متجهة إلى آسيا وأوروبا،

ومهد الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي، الطريق أمام أوكرانيا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ المطلة على البحر الأسود، التي أغلقت منذ بدء الأزمة الأوكرانية.

ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق، لكن المخاوف بشأن ما إذا كانت روسيا ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر المقبل ازدادت بعد أن أثارت موسكو شكاوى بشأن تنفيذه.

ومن بين السفن التي غادرت الأحد، سفينة استأجرها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحمل 40 ألف طن من القمح من ميناء تشورنومورسك متجهة إلى اليمن، وهو تطور رحب به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.