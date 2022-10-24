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وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من مخاطر مالية بسبب الظروف العالمية

وزيرة الخزانة الأميركية تحذر من مخاطر مالية في بسبب الظروف العالمية
25 أكتوبر 2022 00:16

 قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه في حين يتمتع النظام المالي الأميركي في الوقت الحالي بالمرونة، فإن الظروف الحالية تخلق ظروفا يمكن أن تؤدي إلى ظهور مخاطر تهدد استقرار النظام.
وقالت يلين رداً على أسئلة في لقاء بنيويورك اليوم إن "البيئة الحالية خطيرة ومتقلبة"  بالنسبة للاقتصاد العالمي بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التقلبات في الأسواق المالية، مضيفة أنه يمكن في هذه البيئية أن تظهر المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت عمليات بيع كثيف لسندات الخزانة البريطانية من جانب المستثمرين مما دفع بنك إنجلترا المركزي إلى التدخل بشراء السندات لدعمها في السوق.

كما أدى تدهور قيمة العملة اليابانية إلى تدخل السلطات اليابانية بضخ كميات غير مسبوقة من الدولارات في سوق الصرف لدعم العملة المحلية.
من ناحيتها قالت يلين أمام الاجتماع السنوي لاتحاد الأسواق المالية وصناعة الأوراق المالية الأميركي "حتى اليوم لا يمثل النظام المالي الأميركي مصدراً للاضطراب الاقتصادي... في حين مازلنا نراقب المخاطر الناشئة  مازال نظامنا مرنا ويواصل العمل بصورة جيدة رغم الغموض" المحيط بالاقتصاد العالمي ككل.
وقالت يلين إن التداول في سندات الخزانة الأمريكية وهي أكبر سوق للسندات القياسية في العالم يزداد، رغم إشاراتها إلى موجات الضغوط السابقة التي تعرضت لها السندات الأميركية، مشيرة إلى العمل المستمر لتحسين أداء سوق السندات الأميركية.
كما أشارت يلين إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تنجم عن تزايد القروض الخاصة.

المصدر: د ب أ
وزارة الخزانة الأميركية
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