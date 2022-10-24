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إندلاع حريق غابات جديد وإخلاء قريتين في إسبانيا

إندلاع حريق غابات جديد وإخلاء قريتين في إسبانيا
24 أكتوبر 2022 21:53

أجبر حريق غابات كبير اندلع في وادي مينا بشمال إسبانيا السلطات على إخلاء قريتين منذ أمس الأحد، حسبما ذكرت صحيفة "إلبايس" اليوم الاثنين نقلا عن السلطات المحلية.
واندلع الحريق في غرب إقليم الباسك وشمال منطقة بورجوس أمس الأحد بعد فترة استمرت لعدة أسابيع توقفت فيها حرائق الغابات التي ضربت إسبانيا خلال الصيف. وتسبب الحريق في تدمير أكثر من 500 هكتار.
وقال التقرير إنه تم إجلاء نحو 100 شخص من قريتي "انتونيانو" و"بورتيدو" على بعد نحو 400 كيلومتر شمال مدريد. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، إلا أن الحرائق تسببت في تدمير ثلاث مزارع ومنزلين وسيارة إطفاء.
وشهدت إسبانيا هذا العام أحد أسوأ الأعوام التي اندلعت فيها حرائق غابات، حيث استمرار اندلاع الحرائق بشكل متكرر بين شهري حزيران/يونيو وأيلول/ سبتمبر.
ووفقا لبرنامج كوبرنيكوس لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، تسبب 435 حريقا في تدمير 300 ألف هكتار في إسبانيا هذ العام.

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المصدر: د ب أ
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