مقتل 3 في إطلاق نار بمدرسة ثانوية في سانت لويس

قال مايك ماك قائد شرطة مدينة سانت لويس الأميركية إن إثنين على الأقل قُتلا اليوم الاثنين وأُصيب ستة آخرون عندما فتح مسلح النار في مدرسة ثانوية بالمدينة، مضيفا أن الشرطة أردته قتيلا بالرصاص فيما بعد.

واستجابت الشرطة لبلاغ من (المدرسة الثانوية المركزية للفنون البصرية وفنون الأداء) الساعة 9:10 صباحا تفيد بوجود مسلح بالمدرسة.

وقال ماك خلال مؤتمر صحفي بعد الحادث إنه عند وصول الشرطة، كان الطلاب يهرعون إلى خارج المدرسة وأبلغوا الضباط بأن المسلح معه "سلاح طويل".

وقال مايك إن الضباط تبادلوا إطلاق النار مع المسلح، مما أسفر عن مقتله.