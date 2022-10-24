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بنجلاديش تخطط لإجلاء مئات الآلاف قبيل وصول إعصار محتمل

بنجلاديش تخطط لإجلاء مئات الآلاف قبيل وصول إعصار محتمل
24 أكتوبر 2022 17:13

 قال مسؤولون اليوم الإثنين، إن عاصفة استوائية في خليج البنغال في طريقها نحو بنجلاديش، دفعت السلطات المحلية إلى التخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان السواحل.
وقال إنام الرحمن، وزير الدولة للإغاثة وإدارة الكوارث، في دكا: "قمنا بتجهيز أماكن للايواء من الأعاصير، يمكنها استيعاب نحو 2.5 مليون شخص في 15 منطقة ساحلية".
ويعمل أكثر من 70 ألف متطوع على نقل السكان إلى أماكن إيواء مؤقتة.
ومن المرجح أن تصل العاصفة الاستوائية إلى اليابسة في وقت لاحق اليوم.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في دكا إن المنخفض الجوي الذي تحول إلى إعصار، والذي يحمل الاسم الرمزي "سيترانج"، على بعد 300 كيلومتر فقط من ميناء مونجلا الواقع جنوب غرب بنجلاديش.
من ناحية أخرى، قررت هيئة الطيران المدني في بنجلاديش تعليق عمليات الطيران في ثلاثة مطارات حتى يوم غد الثلاثاء.

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المصدر: د ب أ
بنجلاديش
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