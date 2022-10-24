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ريشي سوناك رئيساً لوزراء بريطانيا

ريشي سوناك رئيساً لوزراء بريطانيا
24 أكتوبر 2022 17:18

أصبح وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بعدما سحبت منافسته الوحيدة بيني موردونت ترشحها في السباق الداخلي للحزب على المنصب، كما أعلنت موردونت على "تويتر" اليوم الاثنين.
وكتبت القائمة بأعمال وزير الشؤون البرلمانية على "تويتر" أن سوناك يحظى بدعمها الكامل.
يصبح بذلك الطريق ممهدا أمام سوناك 42/ عاما/ لتولي رئاسة وزراء بريطانيا. ويصبح سوناك، المنحدر من عائلة هندية مهاجرة والمولود في مدينة ساوثهامبتون البريطانية، أول زعيم بريطاني من خلفية أقلية عرقية في بريطانيا.
وأكد رئيس لجنة المجموعة البرلمانية المختصة بانتخابات الحزب، جراهام برادي، في لندن أن "ريشي سوناك انتُخب رئيسا لحزب المحافظين".

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المصدر: رويترز
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