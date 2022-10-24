السفير الأوكراني الجديد يسلم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

أصبح مفوض الحكومة الأوكرانية السابق المختص بشؤون العقوبات ضد روسيا، أوليكسي ماكييف، سفيرا رسميا لبلاده لدى ألمانيا اعتبارا من اليوم الاثنين.

وسلم ماكييف 46/ عاما/ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أوراق اعتماده وخطاب إقالة سلفه أندريه ميلنيك في مقر الرئاسة الألماني، قصر بيليفو، في برلين.

وتم استقبال ماكييف أمام قصر بيليفو بمراسم عسكرية محدودة، ثم وقع ماكييف في دفتر الزوار في المقر الرسمي للرئيس الاتحادي. وكتب ماكييف، الذي كان برفقة زوجته أولينا ماكيفا، في الدفتر: "إنه لشرف عظيم لي أن أمثل أوكرانيا في ألمانيا".

ووصل ماكييف إلى برلين بالسيارة من أوكرانيا يوم الاثنين الماضي. وكان ميلنيك قد عاد قبل ذلك إلى أوكرانيا بعد قضائه قرابة ثماني سنوات سفيرا في ألمانيا. وكان سلف ماكييف قد صنع لنفسه اسما بموقفه الصارم ضد الحكومة الألمانية، وهو ما كان خارجا عن المألوف بصفته دبلوماسيا.

ومثل سلفه، يتحدث السفير الأوكراني الجديد اللغة الألمانية بطلاقة.

وفي عام 2014 - في وقت ضم روسيا لشبه جزيرة القرم - أصبح ماكييف مديرا سياسيا وبالتالي أهم مستشار لوزير الخارجية آنذاك بافلو كليمكين. وفي عام 2020 أصبح مفوض الحكومة المختص بشؤون العقوبات ضد روسيا.