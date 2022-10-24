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لبناني يقتحم مصرفاً في صيدا ويحصل على جزء من وديعته

لبناني يقتحم مصرفاً في صيدا ويحصل على جزء من وديعته
24 أكتوبر 2022 16:40

أقدم مودع لبناني على اقتحام مصرف جنوب  البلاد ، اليوم الإثنين، وهدد بإضرام النار بجسده، وتمكن من الحصول على جزء من وديعته.
ودخل المودع إلى مصرف " لبنان والمهجر" فرع مدينة صيدا وأغلق الباب من الداخل ومنع الدخول والخروج من المصرف وهدّد بإضرام النار بجسده.
وطالب المودع بالحصول على قسم من وديعته وتحديداً مبلغ 5000 دولار لتغطية كلفة عملية عاجلة لابنه الرضيع الذي لم يتعد شهره الثاني والذي يعاني من ثقب في القلب.
وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت بالتفاوض مع  المودع لإقناعه بعدم إيذاء نفسه وفتح باب المصرف، بينما أسفرت المفاوضات بين المودع وإدارة بنك لبنان المهجر عن حصوله على مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.
ويعاني لبنان من أزمة مالية أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.

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المصدر: د ب أ
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