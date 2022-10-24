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المستشار الألماني: إعادة إعمار أوكرانيا ستكون موجهة لانضمامها للاتحاد

شولتس
24 أكتوبر 2022 16:10

قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن إعادة إعمار أوكرانيا بعد نهاية الحرب ستكون موجهة لخدمة 
انضمامها للاتحاد الأوروبي. 

وقال شولتس خلال منتدى اقتصادي في برلين اليوم الاثنين: "عندما نعيد بناء أوكرانيا، فسنقوم بذلك بهدف جعل أوكرانيا عضوة في الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن البنية التحتية للمرور بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والنقل يجب بناؤهما بطريقة يمكن من خلالها ربط الدولة بسهولة بالاتحاد الأوروبي.

وذكر شولتس أن التطلعات للانضمام يجب فهمها على أنها إشارة للمستثمرين من القطاع الخاص، وقال: "أي شخص يستثمر في إعادة إعمار أوكرانيا اليوم يستثمر في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المستقبل، والتي ستكون جزءا من مجتمعنا القانوني وسوقنا الداخلي".

وأشار المستشار الألماني إلى أن أكثر من 2000 شركة ألمانية تنشط في أوكرانيا، بينما ترغب شركات أخرى في العودة في أسرع وقت ممكن، مناشدا الحكومة الأوكرانية تحسين الظروف الإطارية للاستثمارات، داعيا إلى مزيد من سيادة القانون والمزيد من الشفافية والمزيد من مكافحة الفساد.

كما وعد شولتس أوكرانيا مجددا بالمزيد من المساعدات العسكرية.

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المصدر: وكالات
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