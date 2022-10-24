بريطانيا.. سوناك ينال دعم أغلبية النواب في حزب المحافظين

بات وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك المرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء المقبل في غضون أيام، أو حتى ساعات - بعد انسحاب الزعيم السابق بوريس جونسون من سباق قيادة حزب المحافظين.



بعد استقالة ليز تراس الأسبوع الماضي، سيختار الحزب الحاكم ثالث رئيس وزراء لبريطانيا هذا العام في فترة تشهد اضطرابات سياسية وتحديات اقتصادية ضخمة.

سوناك، البالغ من العمر 42 عاما، المرشح الوحيد الذي حصل على دعم مؤكد من أكثر من 100 نائب، وهو العدد المطلوب لخوض الانتخابات.

لا تمتلك بيني موردونت، رئيسة مجلس العموم، عددا كبيرا من النواب الداعمين، لكنها تهدف للوصول إلى الحد الأدنى بحلول موعد غلق الترشيحات في الساعة الثانية مساء.

وبحسب النتائج الأخيرة، فقد حصل سوناك على تأييد 184 نائبا، مقبل حصول مودرونت على تأييد 25 نائبا فقط.

في حال لم تحصل على مائة ترشيح، سيفوز سوناك بالتزكية، ويستطيع الانتقال إلى 10 داونينغ ستريت بحلول مساء الاثنين.

إذا حصد كلاهما على العدد المطلوب، سيصوت 357 نائبا من حزب المحافظين اليوم الاثنين لإظهار مرشحهم المفضل.

وإذا لم ينسحب أي منهما لاحقا، سيذهب الاختيار إلى 172 ألف عضو بالحزب في جميع أنحاء البلاد مع إعلان النتيجة يوم الجمعة المقبل.