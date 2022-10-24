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إجلاء مئات الآلاف في بنجلاديش قبيل إعصار "سيترانج"

أرشيفية
24 أكتوبر 2022 14:37

بدأت سلطات بنجلاديش إجلاء مئات آلاف الأشخاص الاثنين من مسار إعصار يقترب من هذا البلد المنخفض ذي الكثافة السكانية المرتفعة.

يقول العلماء إن التغير المناخي سيزيد على الأرجح من شدة ووتيرة الأعاصير، وصنفت الأمم المتحدة ومجموعات المجتمع المدني بنجلاديش على أنها واحدة من أكثر البلدان تضرراً من الظواهر المناخية القاسية منذ مطلع القرن.

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ومن المتوقع أن يضرب الإعصار سيترانغ ترافقه رياح سرعتها 88 كلم بالساعة، اليابسة قرب بلدة خيبوبارا بجنوب بنجلاديش بحلول صباح الثلاثاء، على ما أعلن مكتب الأرصاد.
وأكثر ما يثير قلق السلطات توقعات بارتفاع مستوى مياه البحر إلى نحو ثلاثة أمتار فوق مستويات المد العادية، ما قد يُغرق مساحات يسكنها ملايين الأشخاص بالمياه.
وقال مسؤولون في مناطق ساحلية إن ما يصل إلى 400 ألف شخص يمكن أن يتم إجلاؤهم من مناطق عرضة للخطر من قرى ساحلية وجزر، إلى مراكز إيواء.


المصدر: وكالات
بنجلاديش
إعصار
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