الكويت.. تعطيل المدارس الثلاثاء نظراً للكسوف الجزئي
الكويت.. تعطيل المدارس الثلاثاء نظراً للكسوف الجزئي
24 أكتوبر 2022 14:06
أعلنت وزارة التربية الكويتية تعطيل الدراسة ليوم غد الثلاثاء للطلبة فقط في كافة المدارس الحكومية والخاصة بسبب الكسوف الجزئي للشمس على أن تستأنف الدراسة بعد غد الأربعاء. وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن هذا القرار يأتي نظرا للكسوف الجزئي الذي ستمر به البلاد يوم غد الثلاثاء عند الساعة 20ر01 ظهرا وحرصا منها على سلامة الطلبة وبناء على توصيات وزارة الصحة بعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة قبل الكسوف بساعتين لحماية العين. وأكدت حرصها الدائم بتوفير كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائها الطلبة وتوفير البيئة التعليمية المناسبة