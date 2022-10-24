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ميلوني تلتقي ماكرون للمرة الأولى منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية

ميلوني تلتقي ماكرون
24 أكتوبر 2022 13:56

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما للمرة 
الأولى منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية هذا الأسبوع.

وبحسب بيان للحكومة الإيطالية، ناقشت ميلوني وماكرون، خلال المحادثات غير الرسمية التي جرت مساء أمس، أزمة ارتفاع أسعار الطاقة ودعم أوكرانيا والوضع الاقتصادي الصعب وملف الهجرة.

وذكر البيان أن زعيمة حزب "إخوة إيطاليا"، البالغة من العمر 45 عاما، والرئيس الفرنسي، البالغ من العمر 44 عاما، اتفقا على مواصلة العمل معاً على المستوى الأوروبي مع الحفاظ على المصالح الوطنية المشتركة.

وتولت ميلوني منصبها رسمياً في روما أمس. وسافر ماكرون إلى العاصمة الإيطالية للقاء البابا فرانسيس في الفاتيكان.

ووقعت فرنسا وإيطاليا معاهدة لتعزيز التعاون بين البلدين خلال فترة تولي سلف ميلوني، ماريو دراجي رئاسة الحكومة.

وعقب اللقاء، غرد ماكرون عبر موقع تويتر قائلا إنه يجب على فرنسا وإيطاليا مواصلة العمل الذي بدآه.  

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المصدر: وكالات
جورجيا ميلوني
الحكومة الإيطالية
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