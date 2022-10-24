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سلطان عُمان يزور البحرين
السلطان هيثم بن طارق
24 أكتوبر 2022 11:46
وصل جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان اليوم، إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومين، وذلك تلبية لدعوة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وسيتم خلال الزيارة بحث التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
كما سيتم تناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ، بالإضافة إلى آخر التطورات والمستجدات على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.
وتأتي زيارة جلالة سلطان عمان الشقيقة لمملكة البحرين انطلاقاً من العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط بين البلدين وتعزيزاً لأواصر الأخوة والصلات المتينة ووشائج القربى والمحبة التي تجمع شعبيهما الشقيقين.
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المصدر: وكالات
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