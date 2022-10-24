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بالصور.. الإعصار "روسلين" يخلف دماراً وضحايا في المكسيك

حطام حول منزل مدمر بعد مرور إعصار روسلين الذي ضرب ساحل المحيط الهادئ في المكسيك
24 أكتوبر 2022 09:05

أدى الإعصار روسلين الذي ضرب الساحل الغربي للمكسيك الأحد، مصنفاً عاصفة قوية من الفئة الثالثة، رلى مقتل شخصين على الأقل وتدمير منازل وطرق.

وقال خورخي بينيتو رودريغيز مسؤول الأمن في ولاية ناياريت للتلفزيون الحكومي إنه تم العثور على شخص ميت في روسامورادا.

من جهتها أفادت إدارة حماية المواطنين ومكافحة الحرائق في وقت لاحق بأن رجلاً يبلغ الثمانين توفي عندما انهار هيكل ثقيل في منزله في جزيرة ميكسكالتيتان.

 

ودفع الإعصار السكان الى الاحتماء من الرياح الشديدة القوة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة.

وقال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن الإعصار ضرب قرب بلدة سانتا كروز الصغيرة في ولاية ناياريت الساحلية مصحوبا برياح تقدر سرعتها القصوى بنحو 195 كيلومترا في الساعة.

وقبل ساعات فقط من وصول الإعصار إلى الساحل المكسيكي، خُفّض تصنيف روسلين من الفئة الرابعة إلى الثالثة على مقياس سفير-سمبسون للأعاصير، مع توقع المركز الوطني تراجعا سريعا في قوته بعد بلوغه اليابسة.

 

وحذر كل من المركز الوطني للأعاصير وخدمة الأرصاد الجوية المكسيكية من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة التي قد تتسبب بحدوث فيضانات وانزلاقات أرضية وأمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار على طول ساحل المحيط الهادئ.

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