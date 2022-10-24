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خروج طائرة كورية عن المدرج في مطار بالفلبين

خروج طائرة كورية عن المدرج في مطار بالفلبين
24 أكتوبر 2022 07:53

قالت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن رحلتها "كيه إي 631" وعلى متنها 173 شخصا تعرضت لحادث خروج عن المدرج، أثناء هبوطها في مطار ماكتان سيبو الدولي في الفلبين في اليوم السابق، ولكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الخطوط الجوية الكورية أعربت عن أسفها "العميق" للحادث لأنها تعطي الأولوية دائما للسلامة في جميع عملياتها.
وقال رئيس الشركة وو كي-هونج في بيان "سيتم إجراء تحقيق شامل مع سلطات الطيران المحلية والسلطات الكورية لتحديد سبب هذا الحادث".
وذكر البيان أن الركاب تم نقلهم إلى ثلاثة فنادق محلية ويجري ترتيب رحلة بديلة.

وحاولت الطائرة "إيه 300-330" الهبوط مرتين في طقس سيئ وفي المحاولة الثالثة تجاوزت المدرج مساء الأحد، وفقا للبيان.

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