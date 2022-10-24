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واشنطن رداً على موسكو: أوكرانيا لا تعد لاستخدام "القنبلة القذرة"
واشنطن رداً على موسكو: أوكرانيا لا تعد لاستخدام "القنبلة القذرة"
24 أكتوبر 2022 07:43
أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الابيض الأحد أن تصريحات موسكو التي اتهمت أوكرانيا بالاستعداد لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد القوات الروسية، هي "خاطئة بوضوح".
وقالت أدريين واتسون في بيان إن الولايات المتحدة ترفض "الادعاءات الخاطئة بوضوح لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لجهة أن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها".
ورفض الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات الروسية.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث أيضا الأحد مع نظيره الروسي سيرغي شويغو بناء على طلب الأخير.
وفي هذه المكالمة الهاتفية، رفض أوستن "أي عذر لتصعيد من الجانب الروسي"، بحسب ما قال البنتاغون الذي لم يأت بشكل مباشر على ذكر الاتهامات بالإعداد لـ"قنبلة قذرة".
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