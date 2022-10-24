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الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود البحرية

الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود البحرية
24 أكتوبر 2022 07:29

 قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كوريا الشمالية أطلقت عشر قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي، ردا على الطلقات التحذيرية التي أطلقتها كوريا الجنوبية على زورق كوري شمالي عبر الحدود البحرية للكوريتين.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي إن بيونج يانج أطلقت عشر قذائف من عدة قاذفات صواريخ الساعة 0515 صباحا تقريبا (2015 بتوقيت جرينتش الأحد) بعد أن أطلق الجيش الكوري الجنوبي طلقات تحذيرية في نحو الساعة 0350 صباحا.
وقالت هيئة الأركان المشتركة لجيش كوريا الجنوبية إنها أعادت سفينة تجارية كورية شمالية عبرت خط الحدود الشمالي، الذي يعد الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين.

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المصدر: وكالات
بيونج يانج
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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