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بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كورونا

بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كورونا
24 أكتوبر 2022 07:14

قال المتحدث باسم البيت الأبيض كيفين مونوز، الأحد، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحصل على لقاح محدث لفيروس كوفيد-19 يوم الثلاثاء وإنه يحث المزيد من الأميركيين على تلقي الجرعة الأحدث.
وتلقى 20 مليون شخص فقط في الولايات المتحدة لقاحا محدثا لكوفيد-19 خلال الأسبوع الماضي. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير يوم الخميس إن ذلك ليس كافيا.
وأضافت "يتعين أن يحصل الجميع على اللقاح المحدث في أسرع وقت ممكن".

وقالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي إن 4.5 مليون أميركي تلقوا اللقاح المحدث على مدار الأسبوع الأخير، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ إطلاق برنامج التطعيم في الخريف وبزيادة 40 بالمئة عن الأسبوع السابق.
وبدأت الولايات المتحدة في طرح جرعات من لقاح كوفيد المحدث في سبتمبر والذي يتعامل مع فيروس كورونا الأصلي ومتحوراته.
وتأكدت إصابة بايدن بفيروس كورونا في يوليو حيث كان يعاني من أعراض خفيفة وجاءت نتيجة اختباره إيجابية فيما وصف بأنها حالة من حالات ارتداد العدوى في نسبة صغيرة من الأشخاص الذين تناولوا عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات. وفي أغسطس، جاءت نتيجة اختباره سلبية مرتين وأنهى عزله الذي استمر لأكثر من أسبوعين في البيت الأبيض. 

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المصدر: وكالات
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جو بايدن
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